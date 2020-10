Genève : De «sérieux indices d’infraction pénale» pèsent sur la Revue

Selon l’avocat Me Romain Jordan, le fait que la subvention ait servi à éponger des déficits tomberait sous le coup de la loi.

Voici quelques jours, la « Tribune de Genève » avait révélé que la direction de la Revue, le spectacle politico-satyrique genevois, avait utilisé de façon cavalière la subvention 2020 versée par la Ville. L’argent avait servi à éponger un déficit de 214’000 francs relatif aux exercices précédents. Or, en mars, la Municipalité avait expressément précisé que, vu la crise sanitaire, cette somme devait servir à indemniser les collaborateurs et les artistes. Lundi soir sur « Léman Bleu », Me Romain Jordan, qui avait été mandaté par ces derniers pour rédiger un avis de droit, a enfoncé le clou: «Il existe des indices sérieux de commission d’infractions pénales. Il s’agit d’indices sur la manière dont la subvention 2020 a été dépensée, mais aussi d’indices de gestion déloyale.»

Dans un courrier cité par la télévision locale et adressé aux partenaires et soutiens de la manifestation, les deux patrons du spectacle, Antony Mettler et Laurent Nicolet, se défendent de toute volonté délictuelle: «En tant que producteurs, il nous paraît essentiel de vous informer que nous n’avons commis aucun manquement intentionnel et ce encore moins dans le but d’en profiter financièrement.» (jef)