Bref, Diogo Monteiro, c’est un potentiel immense. Et même si Servette aurait pu penser lui faire une place régulièrement sur le terrain plus tôt, il illustre comme d’autres avant lui la qualité du travail au centre de formation grenat. Il était en fin de contrat en juin, n’a pas voulu prolonger son contrat malgré les propositions de la direction servettienne. La question, c’est de savoir les conditions financières de ce transfert, avec un jeune Servettien, en fin de contrat en juin et donc déjà libre de s’engager où il veut pour la saison prochaine.

Le fait de partir cinq mois avant la fin de son contrat laisse penser que Servette devrait empocher une certaine somme, en plus des indemnités de formation, automatiques. Est-ce vraiment le cas? De deux choses, l’une: soit Servette touche effectivement quelque chose (bien moins que si Monteiro était encore sous contrat au-delà du mois de juin, mais quelque chose de significatif tout de même) et c’est logique, avec d’autres clubs qui courtisaient également le prometteur joueur; soit Servette ne touche rien, comme certaines de nos informations le laisseraient croire, ce qui est plus problématique. Dans ce deuxième cas, on nous murmure que le club grenat aurait négocié un sérieux pourcentage sur un éventuel prochain transfert: de l’ordre de 20 à 25%.