De soirée intime à festival: un organisateur condamné

Sans foi ni loi 07.08.2020 à 08:33

De plus en plus d'interdictions, et il y en a encore qui vote OUI quand on demande au peuple de voter une nouvelle loi. à Lavey il y a un couvert au milieu de la forêt (couvert des amoureux) et à l'entrée un panneau qui dit ''INTERDIT DE PIQUE-NIQUER'' là je comprend plus rien... y sert à quoi alors. On ne peut ni piquer ni niquer...