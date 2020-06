Genève

De son balcon, 55 soirs de concerts et une amende «qui fait mal»

Un habitant d’Onex a donné de la voix pour égayer le semi-confinement. Des voisins ont fini par craquer.

«Tu as chanté «Je n’suis pas un héros» mais c’est faux. Tu es véritablement un héros des temps modernes». De telles effusions d’amour pleuvent depuis le 10 mai sur la page Facebook de Lino Musico. Habitant d’Onex, l’artiste de 65 ans a fait danser son quartier tous les soirs à 21h, durant le semi-confinement. Depuis son balcon, il a donné 55 concerts, doublés de shows lasers multicolores. «J’ai chanté chaque soir un morceau en hommage à une profession touchée par la crise. Pour la police, j’ai opté pour «Les portes du pénitencier», sourit Lino. C’était supersympa.»

Amende de 950 francs

Dans le quartier, tous n’étaient pas de cet avis. Au point que plusieurs voisins ont appelé la police le soir du dernier concert de l’interprète, le 9 mai. Bilan pour Lino: 950 francs d’amende. «Ça fait mal», déplore l’Onésien. Les forces de l’ordre lui reprochent d’avoir diffusé de la musique sur la voie publique et organisé une manifestation. «Chaque soir j’avais un petit public, une dizaine de personnes. Mais je n’ai rien planifié», se défend l’intéressé. Selon la police, la récurrence de ses petits spectacles rend Lino partiellement responsable des attroupements. Le dernier soir, une vingtaine de personnes se trouvaient sous son balcon.

Apéro géant

«Je n’ai rien à me reprocher. Tout le monde était content», estime l’amendé. Il conteste donc la bûche. Ses fans ont déjà annoncé qu’ils l’aideraient. Dans un bar où chante souvent Lino, une tirelire attend les donateurs. «Plein de copains m’envoient aussi de petites sommes. Mon but, c’est de faire tomber l’amende et d’organiser un superapéro en musique avec l’argent.»