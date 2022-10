Saint-Gall : De son jardin, elle sort une carotte de 958 grammes et 31 cm de long

«Je n’avais jamais vu une telle carotte», s’est exclamée une lectrice saint-galloise de 26 ans après avoir récolté les fruits de son labeur amateur de jardinières devant la maison familiale. Cette habitante de Rheineck, dans le canton de Saint-Gall, a ramassé la semaine dernière une carotte qui pesait 958 grammes et mesurait 31 centimètres de long. Toutes les autres carottes de la récolte, elles, avaient une taille et un poids normaux, environ 80 grammes par légume.

«Toutes ont été semées en même temps et ont été traitées de la même manière, sans pesticides», raconte la jardinière qui se demande pourquoi un légume spécifiquement est sorti du lot. «Ma mère utilise en général du compost ou du marc de café», raconte-t-elle. Reste désormais à cuisiner la chose. Et la famille ne prévoit pas d’en faire des caisses et restera dans la simplicité. La carotte sera apprêtée comme accompagnement d’un plat tout ce qu’il y a de plus banal, imagine la famille.