Etats-Unis : De subtils capteurs d’alcool bientôt intégrés aux voitures

Le président américain vient de signer une loi qui obligera les constructeurs automobiles à intégrer une technologie détectant l’alcoolémie du conducteur.

Aux Etats-Unis, les voitures pourraient bientôt refuser de rouler si le conducteur est en état d’ivresse, grâce à des capteurs capables de détecter l’alcool dans l’haleine ou à travers la peau. Mais ces technologies interpellent les défenseurs de la vie privée et des libertés.

Dans un pays où l’alcool au volant tue plus de 10’000 personnes tous les ans, et où le taux d’alcool autorisé est en moyenne plus élevé que dans de nombreux autres pays occidentaux, la nouvelle législation suscite beaucoup d’enthousiasme.