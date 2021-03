Housse de casque

Louis.de

Même la meilleure des motos peut tomber en panne, que ce soit en raison d’un problème technique ou parce qu’elle est à sec. Les automobilistes disposent de triangles de signalisation pour ces cas de figure, mais les motards n’aiment pas coincer un triangle encombrant sous leur siège. La housse de casque, qui se glisse simplement sur le casque, est en revanche beaucoup plus pratique. On en trouve pour environ 8 francs.

Et la lumière fut!

Louis.de

Ceux qui trouvent qu’une housse n’est pas suffisante peuvent opter pour un voyant lumineux LED, pour encore plus de sécurité. D’un diamètre d’environ 10 cm, il permet de gagner énormément de place, éclaire la route la nuit et peut également servir de lampe torche, en cas de besoin. La lampe d’avertissement LED existe à partir d’environ 14 francs.

En musique

Headwave

Le TAG 2 de la start-up berlinoise Headwave aura de quoi ravir tous les motards amateurs de musique. Le dispositif transforme le casque en haut-parleur. Pour ce faire, il suffit simplement de fixer le TAG 2 à l’arrière du casque et de le connecter au smartphone par Bluetooth. Il permet également de recevoir les instructions vocales du GPS. Le TAG 2 coûte environ 325 francs.

Tout en confort

louis.de

Avec le confinement et le télétravail, le survêtement refait son grand retour. Les pantalons de jogging ne sont plus considérés comme une faute de style, même la rédactrice en chef de «Vogue», Anna Wintour, porte un training à la maison. Et comme enfiler et retirer sans cesse une combinaison peut être un vrai casse-tête, le spécialiste de la moto, Louis, a conçu une combinaison de survêtement doublée de Kevlar et munie de protections. La combinaison ne possède toutefois qu’une certification de classe B. Mieux vaut donc ne pas l’utiliser pour gravir les sinueux cols de montagnes. Le sweat à capuche Highway 1 existe déjà à partir d’environ 163 francs, le pantalon de jogging Fastway coûte, quant à lui, environ 107 francs.

Tout à portée de vue

Eye Lights

Nombre d’automobilistes connaissent déjà l’affichage tête haute. Pour les motards, il existait jusqu’à présent quelques produits du même type, mais ceux-ci n’étaient souvent pas très au point. Le fabricant EyeLights vient de sortir un nouveau système d’affichage tête haute pour motards. L’EyeRide projette toutes les données importantes directement dans le champ de vision du conducteur. Certes, le dispositif n’est pas totalement inédit, car il y avait déjà un prédécesseur, mais le nouveau modèle va encore plus loin. L’affichage tête haute EyeRide est un kit d’équipement, compatible avec presque tous les casques intégraux usuels. L’EyeRide coûte environ 550 francs.

De la moto dans son salon

Lean GP

Tout le monde connaît sans doute l’expression: «Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais vêtements!». Mais il y a des jours où il fait un temps de chien et où faire de la moto n’est vraiment pas un plaisir. LeanGP propose désormais une alternative pour la maison – le simulateur de moto pour le salon. La réplique d’une moto est compatible avec toutes les consoles de jeu courantes, du PC aux casques VR, tels que Samsung Gear VR, Google Cardboard, Oculus Rift, Playstation VR et HTC Vive, en passant par Playstation, Nintendo et Xbox. LeanGP supporte tous les jeux de course de motos, y compris «Ride 4» et «Moto GP 18», même si à 1300 francs, le bolide n’est pas à proprement parler bon marché.

On lâche l’air

Michelin

Si vous ressortez votre moto après l’hiver, il faut absolument contrôler la pression des pneus avant de démarrer. Les pros auront mis un peu plus d’air dans les pneus pendant l’hiver pour éviter de les retrouver à plat, mais il faut désormais à nouveau ajuster la pression, afin de ne pas rouler comme sur du bois et de ne pas se mettre soi-même et son entourage en danger. Avec son dispositif de contrôle de la pression des pneus, le célèbre fabricant de pneus Michelin propose une solution pratique qui permet aux conducteurs de contrôler en permanence la pression des pneus et ce, même durant la conduite. L’installation est très simple. Il suffit de remplacer les capuchons des valves par des capteurs de pression. Le kit complet coûte aux alentours de 180 francs.

Sur commande

Honda

On ne parle plus que de commande vocale, alors pourquoi pas aussi pour la moto? C’est ce que s’est également dit Honda, qui a développé son propre système de commande vocale. Le système de connectivité permet d’accéder aux fonctions les plus fréquemment utilisées du smartphone avec le système d’exploitation Android. Cette année, les modèles X-ADV, CB 1000 R et Forza 750 de Honda seront équipés de série du «Smartphone Voice Control System». L’application correspondante Honda RoadSync peut être téléchargée depuis le début de l'année. En branchant le smartphone et en utilisant un casque Bluetooth avec entrée audio, le pilote peut également passer des appels téléphoniques, se faire lire des SMS et écouter sa musique préférée en streaming.