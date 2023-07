Gayle: de TikTok au Montreux Jazz en passant par Taylor Swift

La chanteuse a hâte de découvrir notre pays, qui lui fait penser à la couleur bleue avec les paysages alpins. DR

Il y a encore peu, Gayle était une parfaite inconnue. Il n’a fallu qu’un single, en l’occurrence «abcdefu» en 2021, dont un extrait avait cartonné mondialement sur TikTok avant sa sortie, pour que les choses changent. Depuis lors, la jeune texane de 19 ans a explosé et a sorti plusieurs EP, dont le dernier en date «Hi This Is My Setlist Right Now». En 2023, elle a assuré certaines premières parties de Taylor Swift aux États-Unis et de Pink en Europe. Celle qui a rêvé de devenir chanteuse depuis petite présentera sa pop-rock le lundi 3 juillet 2023 au Lab du Montreux Jazz Festival. Ce sera, en outre, sa première fois en Suisse.

Comment vivez-vous le succès de «abcdefu», qui approche le milliard d’écoutes sur Spotify?

Oh mon Dieu. Un milliard. Waouh. Je me souviens quand le titre avait dépassé les 300 millions de streams, c’était déjà complètement irréel. Quelqu’un m’avait dit: «Tu verras, il va dépasser le milliard». Je lui avais répondu que je n’y croyais pas une seconde et qu’il fallait arrêter de me mentir même pour me faire plaisir. Et maintenant ça arrive. C’est mon premier morceau. Je l’ai sorti quand j’avais 17 ans et il a été directement signé par un label.

Arrivez-vous encore à garder les pieds sur terre maintenant que vous êtes une milliardaire?

Oui. J’ai suivi une thérapie. Ça m’a aidée à garder les idées claires et pour savoir aussi où j’en étais dans ma vie. Je peux aussi compter sur des amitiés fortes autour de moi. Ce sont des gens qui ont des valeurs, que j’adore. Ce sont eux qui me permettent de rester ancrée dans la réalité. J’essaie simplement de faire mon truc de la manière la plus humble possible. J’ai surtout à mes côtés un manager qui déchire tout! Il connaît bien l’industrie musicale. Il a 40 ans et peut aisément me protéger des requins qui voudraient me croquer.

Vous avez assuré les premières parties de Taylor Swift et de Pink. C’était comment?

Extraordinaire. Je me sens bénie d’avoir eu ces opportunités totalement inattendues. Voyager à travers le monde avec Taylor et Pink est le meilleur truc que j’ai fait de ma vie. Elles m’ont fait un immense honneur. Gosse, j’étais une immense fan de ces deux artistes. Je regardais leurs clips en boucle. J’avais assisté à un concert de Taylor en 2018. Elle est incroyable. Tout le monde devrait lever son verre à une femme aussi parfaite. Elle est une grande source d’inspiration pour moi.

Est-ce que Taylor Swift ou Pink vous ont donné des conseils?