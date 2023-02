Révélation de l’année : De TikTok aux Grammy Awards, il n’y a qu’un scroll

Ce prix est celui des Grammy Awards «sur lequel les gens ont le plus d’impact», a expliqué à l’AFP Tatiana Cirisano, analyste. Et désormais, «90% des artistes qui parviennent à se faire connaître du public le font sur TikTok. L’application change même la façon dont les maisons de disques dénichent leurs talents. Au lieu d’envoyer des recruteurs faire le tour des petites salles, les labels attendent des artistes «qu’ils aient déjà un public, et qu’ils aient déjà un peu percé par eux-mêmes», ajoute-t-elle. «TikTok est le nouveau MTV», résume Cassie Petrey, fondatrice d’une société de marketing numérique. Dans les années 2000, les clips des prétendants au titre de Révélation de l’année tournaient en boucle sur cette chaîne musicale américaine, rappelle-t-elle. Désormais, «TikTok est l’une des plateformes médiatiques grand public de notre époque.»

On rappellera que l’actrice Olivia Rodrigo, égérie de Disney qui a joué dans les séries «Frankie et Paige» et «High School Musical», a lancé sa carrière de chanteuse grâce à la plateforme où son titre «Drivers License» est devenu viral au début 2021. L’Américaine, aujourd’hui âgée de 19 ans, a remporté l’année suivante les Grammy Awards de Révélation de l’année, Meilleur album pop et Meilleure performance pop solo. En 2018, le rappeur alors encore inconnu Lil Nas X avait inondé TikTok de memes pour faire découvrir son titre «Old Town Road». Deux ans plus tard, il remportait deux Grammies avec cette chanson.