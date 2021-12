Hockey sur glace – De très longues absences pour Rod et Descloux à Genève-Servette

Tömmernes «au jour le jour»

Samedi, à Bienne (victoire 1-3), Noah Rod s’est fracturé la main en bloquant un tir. Le capitaine a dû subir une intervention ce lundi et manquera entre six et huit semaines. Trois autres joueurs se sont blessés lors du match rugueux à Bienne: touché par une charge à la tête, le défenseur suédois est actuellement indisponible, selon le communiqué du GSHC. Son état est évalué au jour le jour et une décision de dernière minute sera prise pour la rencontre de jeudi face aux ZSC Lions.