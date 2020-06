Genève

De violentes bandes de jeunes effraient les Grottes

Plusieurs associations du quartier populaire situé derrière la gare ont appelé les autorités à l’aide.

Les habitants du quartier des Grottes, pourtant sociologiquement plutôt rétifs aux thèses sécuritaires, sont inquiets. Le secteur, en particulier le parc des Cropettes, est depuis plusieurs mois le théâtre de violences perpétrées par des groupes de jeunes en errance, majoritairement issus d’Afrique du nord, certains semblant être des mineurs non accompagnés (MNA). Ainsi que le rapportent «Le Courrier» et la «Tribune de Genève», lassées et effrayées par la récurrence des bagarres et des épisodes de vol, de deal et de racket, trois associations (les parents d’élèves des Cropettes et de Beaulieu, les habitants de l’Ilôt 13 et les riverains de la place des Grottes) ont adressé en début de semaine une lettre ouverte au Conseil d’Etat et au Conseil administratif de la Ville. Elles réclament «des réponses rapides et adéquates». Pour l’heure, la présence policière a été renforcée sur les lieux depuis la crise du Covid-19. Par ailleurs, le gouvernement cantonal a indiqué «développer une action coordonnée» impliquant les départements de la Cohésion sociale, de l’Instruction public et de la Sécurité, sans préciser les détails du dispositif. (jef)