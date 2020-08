Afghanistan De violentes crues ont sévi à Kaboul

De fortes précipitations ont causé d’importantes crues dans la ville de Charikar. Bilan: environ 30 personnes sont mortes et 20 personnes ont été blessées.

Le gouvernement afghan a annoncé que de violentes intempéries ont sévi au nord de Kaboul, à Charikar. De soudaines crues ont été constatées et ont coûté la vie d’une trentaine de personnes. Au moins 20 personnes ont été blessées et plus de 300 maisons ont aussi été détruites. Un hôpital de la province de Parwan a indiqué avoir reçu les corps de 17 personnes décédées.