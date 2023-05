Italie: De violentes pluies font au moins deux morts

via REUTERS

«Nous avons deux victimes confirmées, (…) une dans l’écroulement d’une maison et l’autre, une personne âgée à bicyclette, emportée par la crue des eaux», a-t-on appris auprès des pompiers d’Émilie-Romagne, où de fortes pluies ont provoqué des inondations de maisons et des glissements de terrain. «Nous ne pouvons pas exclure la présence d’autres personnes dans la maison qui s’est écroulée et des équipes spécialisées travaillent sur place», selon la même source.