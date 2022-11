Qatar 2022: De violents incidents à Bruxelles après Belgique – Maroc

Des incidents ont éclaté à Bruxelles après la victoire du Maroc 2-0 en Coupe du monde sur la Belgique. Plus d’une centaine de policiers ont dû intervenir pour calmer les émeutiers, qui ont endommagé du mobilier urbain et confronté les forces de l’ordre, en leur lançant des projectiles. Les forces de l’ordre ont fait état d’utilisation de matériel pyrotechnique, de lancers de projectiles, de manifestants armés de bâtons, d’un incendie sur la voie publique et de la destruction d’un feu de signalisation.