Météo - De violents orages ont balayé la Suisse cette nuit

La nuit de samedi à dimanche a été très agitée en Suisse. En effet de violents orages ont balayé le pays dès le début de soirée. À 22h20, il était tombé plus de 27’000 éclairs de foudre. C’est tout le Plateau Suisse, du Gros-de-Vaud, Nord-Vaudois, via la région Neuchâtel-Fribourg et jusqu’en Argovie, qui a été frappé par les intempéries. Le Jura n’a pas été épargné non plus, tout comme l’est du pays, la zone la plus impactée par la foudre notamment. C’est d’ailleurs St-Gall qui a subi le plus d’éclairs la nuit dernière. En revanche, les orages n’ont presque pas touché le Valais.