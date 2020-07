Météo

De violents orages ont balayé la Suisse romande

La grêle est notamment tombée sur la région genevoise mardi en fin d’après-midi.

Dans la nuit mardi à mercredi, des orages accompagnés de fortes rafales et localement de grêle ont frappé de nombreux endroits en Suisse romande. Les photos et vidéos des lecteurs reporters montrent aussi de la foudre et de fortes pluies.