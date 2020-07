Intempéries

De violents orages ont traversé la Suisse durant la nuit

Vendredi soir, des grosses averses accompagnées d’orages se sont abattus sur le pays le long des Alpes. Il est tombé jusqu’à 80 litres de pluie par mètre carré dans certaines régions.

Après plusieurs jours de canicule, le temps s’est refroidi durant la nuit de vendredi. Des averses abondantes ont traversé le pays, déversant près de 80 litres au mètre carré dans certaines régions helvétiques. Pourtant, «les précipitations ont été très inégalement réparties» comme le montre Meteonews. Le nord-ouest et le sud-est de la Suisse ont été épargnés par les précipitations: le temps y est resté plus ou moins sec alors qu’il est tombé des trombes d’eau dans le canton de Schwyz.

Dans les Alpes orientales, des rafales d’une centaine de kilomètres à l’heure ont été mesurées sur les sommets. Dans les vallées alpines, les pointes de vent atteignaient 40 à 80 kilomètres à l’heure. Elles ont atteint 83 km/h à Göschenen (UR) et 107 km/h à Davos (GR). De plus, les météorologues ont compté 10’000 éclairs dans le ciel suisse.

Une forte ligne de rafales et d’orages s’est alors formée, qui s’étendait de la région du Monte-Rosa, par le col du Nufenen, à l’Urner et au Glarnerland. Cela s’est accompagné de fortes pluies et de grêle. Le canton de Neuchâtel a émis un avertissement de tempête rouge dans la soirée. La pluie a été particulièrement intense à Payerne (FR) qui a enregistré des précipitations de 50 litres par mètre carré. Les cantons les plus touchés ont été ceux des Grisons, de Saint-Gall et de Schwytz avec une pointe de 73 litres d’eau tombés au mètre carré à Oberiberg. Le Valais et Vaud n’ont été que bien peu trempés en comparaison à la suisse centrale.