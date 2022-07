Valais : De violents orages rendent le Lötschental inaccessible

Campeurs inquiets

Les clients de l’hôtel bloqués

L’hôtelier Lukas Kalbermatten prend la situation avec philosophie et pragmatisme. «Si aucun client ne peut partir, aucun client n’arrivera non plus. Ainsi, les lits restent libres et ceux qui sont bloqués ici peuvent simplement rester une nuit de plus.» Pour la plupart des clients, cela ne pose aucun problème de rester un jour de plus en vacances, a-t-il ajouté. L’hôtel n’aurait jamais été en danger, mais les clients ont pu observer le torrent depuis la terrasse. «Beaucoup ont trouvé très impressionnant de voir un tel spectacle de leurs propres yeux», explique le patron. Aujourd’hui, on peut faire des randonnées et on n’est pas obligé de rester enfermé dans sa chambre. C’est pourquoi, selon lui, les circonstances ne posent pas de problème à la plupart des hôtes. «C’est un cas de force majeure. Personne n’y est pour rien», conclut l’hôtelier.