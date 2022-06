Météo en Suisse : De violents orages s’abattent sur certaines régions

Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages violents, accompagnés par endroits de grêle, se sont abattus en Suisse, notamment dans les cantons de Fribourg et de Berne.

Deux cellules successives ont transité sur l’ouest de la Suisse romande, tôt samedi. Ces violents orages ont apporté leur lot de précipitations, notamment sur le massif du Jura, la Côte vaudoise et le Gros-de-Vaud.

Tôt dimanche matin, une cellule orageuse se déplaçait vers le nord-est de la Suisse. D’autres devraient suivre durant la journée, surtout dans l’est et le le sud du pays, avertit MeteoNews.

La nuit dernière, les cantons de Fribourg, de Berne, d’Argovie et de Lucerne ont connu de violents orages, avec parfois de la grêle, rapporte SRF Meteo.

Des vagues d'averses orageuses vont circuler sur le pays ce dimanche dès la matinée sous un ciel variable à nuageux. Il pourrait même y avoir les orages les plus violents. Entre minuit et sept heures du matin, il y a déjà eu 4500 éclairs en Suisse, comme le rapporte MeteoNews .

Au cours de la matinée de dimanche, les cellules orageuses se déplaceront des cantons de Lucerne et d'Argovie vers Zoug, Zurich et Schaffhouse. De fortes averses ont déjà été enregistrées, avec plus de 20 litres de précipitations par mètre carré par endroits.