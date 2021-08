Suisse - De violents orages s’abattront sur le pays cette nuit

On l’attendait depuis si longtemps: le retour du beau temps et des températures estivales. Or ce brusque changement de météo n’est pas sans conséquences. MétéoSuisse annonce sur son site que de violents orages sont attendus dans de nombreuses régions du pays, dans la nuit de jeudi à vendredi. Seuls les cantons du Tessin, des Grisons et de Glaris devraient être épargnés.