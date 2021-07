Suisse - De violents orages s’abattront sur le pays dès lundi soir

De son côté, MétéoSuisse précise que les premières averses et orages seront constatés d’abord le long du Jura, sur le Plateau et le long des reliefs. Ensuite, toutes les régions de Suisse seront concernées dès le début de soirée et durant la nuit. Le niveau d’alerte a été fixé à 3 (danger marqué) pour le Tessin. Les pluies seront par ailleurs très abondantes dans la région de l’Oberland bernois. MétéoSuisse a lancé une alerte de crues (degré 3, danger marqué) pour le Rhône, plus précisément de l’embouchure de la Saltina au lac Léman.