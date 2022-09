De Westminster à Windsor, ce que l’on sait sur les obsèques de la reine

Plusieurs têtes couronnées ont aussi confirmé leur présence, comme le roi Philippe de Belgique et son épouse, la reine Mathilde, le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia, ainsi que le grand-duc Henri du Luxembourg et son épouse, la grande-duchesse Maria Teresa. L’empereur du Japon Naruhito et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, sont également pressentis, selon les médias japonais.