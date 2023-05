Test: «Dead Island» est de retour, et c’est franchement mortel

Fruit d’un développement chaotique qui a duré plus de dix ans et qui laissait présager un naufrage, «Dead Island 2» rassure dès les premières minutes de jeu: c’est de la bombe! Parti des îles, le virus qui transforme la populace en morts-vivants est arrivé dans la Cité des Anges. On incarne un héros résistant à la contagion, fraîchement rescapé d’un crash. Il va ensuite se promener dans les quartiers iconiques de Los Angeles, de Beverly Hills à Venice Beach, en passant par Hollywood Boulevard, pour tenter d’en savoir plus sur la pandémie et comprendre ce qui lui arrive. Dans son périple, il va croiser des personnages désopilants, de la vieille gloire du rock droguée jusqu’à l’os à la star des réseaux sociaux complètement déjantée.