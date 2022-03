Insolite : Deadmau5 «retourne vers le futur»

Le DJ et producteur canadien a pris la pose dans une DeLorean, voiture popularisée par la trilogie «Retour vers le futur».

Deadmau5 a toujours été un artiste avant-gardiste. De là à poser dans une machine à voyager dans le temps, il n’y a qu’un pas, que le Canadien a franchi non sans plaisir. Le DJ et producteur de 41 ans, qui avait révélé en 2018 souffrir de troubles mentaux, a en effet posté sur Instagram une photo de la DeLorean que possède la chanteuse Kiesza. Cette voiture est entrée dans la pop culture grâce à la trilogie de films «Retour vers le futur», sortis entre 1985 et 1990, où elle servait de véhicule spatio-temporel.