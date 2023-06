Vaud: Deal fatal à Yverdon: peine confirmée pour le tueur espagnol

D’abord condamné en 2022 à 20 ans de prison et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans pour l’assassinat d’un gymnasien dealer, un jeune caïd espagnol de la Vallée de Joux a vu sa peine carcérale être réduite d’un an par le Tribunal cantonal vaudois. Il a fait un recours au Tribunal fédéral (TF) pour demander une condamnation de six ans pour homicide par négligence et tentative d'homicide par négligence. Les faits avaient eu lieu en 2018 dans le cadre d’un deal de cannabis et de haschich entre jeunes délinquants.