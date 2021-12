La Chaux-de-Fonds (NE) : Dealer condamné pour avoir abusé d’une toxico

Une jeune femme avait couché plusieurs fois avec son fournisseur pour obtenir de la drogue. Mais ce soir-là, elle avait dit non. Crié, même. Le quadragénaire a écopé de prison ferme.

Les faits remontent à septembre 2020. Ce soir-là, une jeune femme, accro à la meth, était au domicile de son dealer. Plusieurs fois auparavant, elle avait couché avec lui pour obtenir sa dose de drogue. Mais ce soir-là, elle ne voulait pas. Elle le lui a crié et l’a imploré d’arrêter, en vain, rapporte la radio RTN . Au contraire: le quadragénaire, qui a comparu vendredi devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE), aurait augmenté la force des coups qu’il portait à sa victime. Selon elle, il n’aurait stoppé l’acte que lorsqu’elle a cessé de crier, parce que ça ne l’excitait plus, a-t-elle raconté.

Le prévenu a nié, affirmant que la relation était consentie. S’appuyant sur une expertise psychiatrique, son avocat a souligné le caractère manipulateur et la capacité à mentir de la plaignante. Il a estimé que c’était sa parole contre celle de son client et que le doute devait profiter à l’accusé. Mais le Tribunal ne l’a pas suivi: il a infligé 27 mois de prison au dealer, dont 9 mois fermes pour viol et contrainte sexuelle, entre autres chefs d’accusation. Le procureur avait requis une peine de 32 mois, dont un an ferme. Le condamné fait aussi l’objet d’une mesure d’expulsion. Ce jugement peut faire l’objet d’un recours.