Au début de ce mois, les forces de l’ordre ont découvert et démantelé un trafic de stupéfiants en ligne, dans le Pays de Gex (Ain/F), aux portes de Genève. Son responsable présumé a été arrêté et encourt jusqu'à dix ans d’emprisonnement. Le système était en place depuis l’été dernier, a priori, et il aurait permis d’écouler une quinzaine de kilos de résine de cannabis, pour un bénéfice de plus de 40’000 euros, indique le «Dauphiné Libéré».