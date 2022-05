Vevey : Dealers mineurs avec 2,5 kg de hasch et beaucoup de cash

Deux jeunes dealers de 17 ans ont été interpellés par la police, au terme d’une course poursuite. Une instruction pénale a été ouverte.

Qui prend la fuite à la simple vue d’agents de la police a quelque chose à se reprocher. Les deux mineurs qui ont pris la poudre d’escampette lorsqu’ils ont croisé le regard de policiers, il y a trois semaines à Vevey (VD), n’échappent pas à cette règle. «Les deux jeunes de 17 ans se sont débarrassés d’un sac contenant 2,55 kg de marijuana et ont pris la fuite à pied, chacun de leur côté», précise la police vaudoise.

Les deux fuyards, un Suisse et un Marocain, ont été interpellés par deux patrouilles de Police Riviera et conduits au poste de Clarens (VD). Leur fouille a permis la saisie d’une «importante somme d’argent», dont le montant exact n’a pas été révélé par la police, et 12,93 grammes de haschish. Une instruction pénale a été ouverte par la justice des mineurs.