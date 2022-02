Collonges-sous-Salève (F) : Dealeuse arrêtée grâce à une tentative de vol de ses clients

Pris la main dans le sac, les voleurs qui essayaient de lui dérober son stock de drogue ont mené la police à la trafiquante. La quadragénaire a été condamnée à 18 mois de prison ferme.

Une dealeuse a joué de malchance et s’est retrouvée devant la justice en Haute-Savoie (F). Les faits remontent à jeudi dernier. Une patrouille des forces de l’ordre a procédé au contrôle de deux individus, juste devant son logement, à Collonges-sous-Salève, non loin de Genève. Constatant une effraction sur la porte d’entrée, les gendarmes ont décidé d’investiguer et ont découvert que les hommes étaient en réalité sur le point de cambrioler l’habitation. Les malfrats ont alors été interpellés et placés en garde à vue. Très vite, les militaires ont réalisé que la maison était liée à un trafic de stupéfiants, ce que les voleurs ont confirmé. En effet, les deux hommes étaient en fait des clients de la dealeuse et avaient prévu de lui dérober sa marchandise, rapporte le «Dauphiné libéré».