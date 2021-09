Motocyclisme - Dean Berta Viñales, mort en course à 15 ans

La triste nouvelle a été officialisée à 15 h 10, ce samedi: «C’est avec une grande tristesse que nous devons vous annoncer que Dean Berta Viñales est décédé, après un accident impliquant plusieurs autres pilotes. Souffrant de sérieuses blessures à la tête et au thorax, Dean Berta n’a pas résisté, malgré les efforts du staff médical du circuit, arrivé immédiatement sur place.»

L’accident s’est produit au début du onzième tour de la première course du week-end comptant pour le championnat du monde Supersport 300, à Jerez de la Frontera. Cinq pilotes ont été impliqués, avec des conséquences mortelles pour Dean Berta Viñales. Cousin de Maverick, champion du monde Moto3 en 2013 et actuellement pilote Aprilia en MotoGP après de nombreuses années chez Yamaha, Dean roulait pour le team monté par Angel – le papa de la star espagnole - et Maverick.