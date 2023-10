Dean Schneider a finalement épousé sa fiancée

Dean Schneider est un homme marié. Le Zurichois de 31 ans, qui a fondé il y a six ans un refuge pour animaux sauvages en Afrique du Sud, a partagé le 22 octobre 2023 la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram. En légende d’un carrousel de photos où on le découvre avec sa femme pendant les préparatifs, la cérémonie et les festivités, il a écrit: «J’ai été un peu discret ces dernières semaines pour une raison et j’ai maintenant décidé de prendre une minute pour partager ces news avec vous. Je me suis finalement et officiellement marié».

Celui qui a traversé une période très difficile en 2022 en a aussi profité pour faire une annonce sur son rapport aux réseaux sociaux. «Il y a quelques années, je suis devenu célèbre non seulement pour vous inspirer sur le royaume animal mais aussi pour partager au quotidien avec vous chaque jour et chaque minute de ma folle vie. Cela a été toute une aventure, une montagne russe et une période folle pour laquelle je suis vraiment reconnaissant. Aujourd’hui, les médias sociaux jouent toujours un rôle important, mais je suis arrivé à un chapitre de ma vie où ce n’est plus la priorité absolue et où certaines parties de ma vie méritent plus d’intimité et de temps que les autres», a-t-il expliqué.

S’il souhaite consacrer davantage de «temps de qualité» à sa famille et ses amis, le Suisse a tout de même promis qu’il continuerait à partager du contenu sur les animaux et sur les aspects les plus incroyables de sa vie privée.