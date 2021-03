États-Unis : Deb Haaland, première Amérindienne à devenir ministre

La parlementaire Deb Haaland a reçu lundi le feu vert du Sénat américain pour entrer au cabinet de Joe Biden, devenant la première personne amérindienne à devenir ministre aux États-Unis.

«La confirmation de Mme Haaland représente un pas de géant vers la composition d’un gouvernement qui reflète toute la richesse et la diversité de ce pays car les Amérindiens ont été bien trop longtemps négligés», a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avant le vote. «En plaçant Mme Haaland à la tête du ministère de l’Intérieur, nous remettons les compteurs à zéro dans la relation entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones pour retrouver la coopération, le respect mutuel et la confiance», a-t-il ajouté.