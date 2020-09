Lausanne : Débâcle de Beaulieu: pas de commission d’enquête parlementaire

Le Grand Conseil vaudois a rejeté ce mardi le lancement d’une commission d’enquête parlementaire sur le fiasco de la fondation de Beaulieu, qui a coûté des millions de francs aux collectivités publiques. Il juge le dispositif disproportionné.

Une députée du PLR a notamment souligné que les éléments concernant la déconfiture de Beaulieu avaient déjà été «largement exposés et documentés.»

Le lancement d’une CEP a été soutenu par 39 députés, tandis qu’ils ont été 84 à s’y opposer et 6 à s’abstenir. Seuls l’UDC, Ensemble à Gauche-POP, Vaud Libre et quelques autres députés ont voulu créer un tel organe, qui n’a plus été utilisé depuis 17 ans dans le canton de Vaud.