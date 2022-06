SEPT ERREURS: Débarrassez-vous de ces mauvaises habitudes dans la salle de bain!

La salle de bain est l’une des pièces les plus utilisées dans un logement. C’est le passage obligé pour se doucher, se brosser les dents, aller aux toilettes, se prélasser pendant des heures dans un bain, se maquiller, se raser ou encore se coiffer. Autant d’activités qui génèrent rapidement de mauvaises habitudes. Voici une compilation des erreurs les plus fréquentes commises dans votre routine de salle de bain.

Utiliser la même serviette pour le visage et les mains

Il convient d’utiliser deux serviettes différentes pour le visage et les mains. D’une part, parce que nos mains sont de vrais nids à bactéries, d’autre part parce que la peau du visage est plus sensible. Unsplash / Joyful

Dans un monde idéal, une serviette ne sert évidemment qu’à essuyer des mains vraiment propres. Pour autant, il convient tout de même d’utiliser une autre serviette pour le visage. Nos mains contiennent plus de 50’000 bactéries, que vous n’avez sûrement pas envie de propager sur votre visage. La solution est simple: il suffit d’accrocher une deuxième serviette à portée de main et le tour est joué. Les experts en hygiène recommandent de laver une serviette après seulement trois utilisations.

Laisser traîner les serviettes mouillées

La règle qui consiste à laver les serviettes après seulement trois utilisations ne vaut que si ces dernières sèchent entre leur utilisation et ne traînent pas dans un coin alors qu’elles sont encore humides. En sortant de la douche, il ne faut en aucun cas laisser traîner une serviette en boule pendant des heures, voire des jours. C’est le terrain idéal pour la formation de bactéries (et, vous vous en doutez, de moisissure), qui vivent ensuite dans votre serviette de bain soi-disant propre. Beurk!

Une éponge ou un gant luffa (synthétique) doit également être lavé régulièrement pour ne pas se transformer en nid à bactéries (et développer des odeurs désagréables au passage!). Le mieux est de laver cet accessoire en même temps que les serviettes en suivant les instructions du fabricant.

Ne pas nettoyer son rideau de douche

Penser à nettoyer ses rideaux, mais oublier le rideau de douche est très commun. Et pourtant, entre la décoloration, la saleté, voire la moisissure qui s’y développent, un rideau de douche peut être extrêmement sale. Il est donc impératif de prendre l’habitude de laver le rideau de douche tous les deux à trois mois, par exemple en même temps que vous remplacez votre brosse à dents.

Laisser pourrir sa brosse à dents

Les spécialistes recommandent de changer de brosse à dents tous les trois mois. Mais honnêtement, qui se souvient exactement de la dernière fois où la tête de la brosse à dents a été remplacée? Comme de nombreuses bactéries viennent se loger dans la brosse (et qu’une brosse à dents usées nettoie moins bien), il convient de prendre l’habitude de le faire régulièrement. Les nouvelles brosses à dents électriques ont souvent une fonction de rappel qui avertit qu’il est temps de remplacer la tête. Sinon, il est possible de le faire à chaque changement de saison en remplaçant sa brosse à dents au début du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver.

Saviez-vous qu’il ne fallait pas laisser une brosse à dents à l’air libre? Pexels / Karolina Grabowska

Par ailleurs, il ne faut pas laisser une brosse à dents «à l’air libre», c’est-à-dire dans un gobelet posé à côté du lavabo. À chaque fois que vous tirez la chasse d’eau des toilettes, de minuscules particules d’eau et autres provenant de la cuvette se répandent dans l’air. Beurk! Raison de plus pour abaisser la lunette des toilettes avant de tirer la chasse d’eau.

Jeter les lingettes démaquillantes dans les toilettes

Nos canalisations d’eaux usées sont mises à rude épreuve et il existe depuis peu des lingettes démaquillantes soi-disant dispersibles dans l’eau. Or, ce n’est pas le cas de la plupart d’entre elles et un avertissement figure d’ailleurs sur l’emballage: le papier non tissé, souvent utilisé pour la fabrication de lingettes humides, ne se dissout pas complètement et peut donc boucher les canalisations. Mais il est tout simplement possible d’y renoncer totalement et de les remplacer par des disquettes réutilisables, des serviettes et d’autres produits générant moins de déchets. Et si vous voulez quand même continuer à les utiliser, jetez-les à la poubelle et non dans les toilettes.

Se raser avec des lames émoussées

Pour un rasage de prêt, il faut des lames bien aiguisées, au risque de provoquer rougeurs et infections. Unsplash / Supply

Les personnes à la peau sensible savent à quel point il est important d’avoir des lames de rasoir bien aiguisées et propres, qui coupent le poil à ras de manière nette et grâce auxquelles on évite rougeurs, inflammations et coupures. La fréquence à laquelle il faut remplacer les lames dépend évidemment de la fréquence à laquelle vous vous rasez et à la qualité du rasoir. En principe, il vaut mieux les remplacer le plus souvent possible, les rincer soigneusement après chaque utilisation et les laisser sécher dans un endroit sec (donc pas dans le porte-savon mouillé).

Ne pas remplacer le rouleau de papier toilette