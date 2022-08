L’assassin Claude D. a-t-il droit à l’assistance judiciaire?

Claude D. a commis un premier assassinat en janvier 1998. Il avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet. Il a été condamné, en 2000, à 20 ans de prison, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. En mai 2013, alors qu’il venait d’être mis au régime des arrêts domiciliaires et portait un bracelet électronique, Claude D. a enlevé la jeune Marie (19 ans). Il lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel avant de la tuer en l'étranglant avec une ceinture dans une forêt près de Châtonnaye (FR). Selon les experts psys, le quadragénaire vaudois souffre de divers troubles de la personnalité, a des traits de caractère sadiques avec une volonté de dominer, d'humilier les femmes avant de les tuer. Ils n’ont, par ailleurs, décelé «aucun axe de travail spécifique pouvant être recommandé d'un point de vue criminologique».