Election présidentielle: Débat intense et musclé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Élection présidentielle : Débat intense et musclé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont longuement débattu mercredi soir, à quatre jours du second tour de l’élection présidentielle française.

Le président français Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi soir sur le plateau du débat télévisé, près de Paris, à Saint-Denis.

À quatre jours du second tour de l’élection présidentielle française, les deux finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont croisé le fer mercredi lors d’un débat télévisé électrique, affichant leurs désaccords et s’accrochant avec virulence sur la Russie, l’Union européenne ou encore le voile islamique.