Parlement : Débattre du viol? Cet élu «aurait préféré» regarder le match de handball

Un conseiller aux États s’est attiré les foudres après avoir exprimé son ennui d’avoir assisté au débat sur la révision de la définition du viol.

«Tenez bon, Hannes Germann!»

Qu’un élu n’écoute pas les débats en cours au Parlement, c’est monnaie courante. Mais l’ennui exprimé face à la discussion la plus chaude et suivie du jour, sur la définition du viol, et dire préférer regarder la TV, ça a mal passé. «Un tel manque de volonté de travailler, dans le privé, finirait par un licenciement. Et les parlementaires touchent plus de 100’000 fr. par an…», se désole un internaute. «Alors démissionnez, si vous préférez regarder le handball plutôt que d’assumer vos responsabilités d’élu!» s’époumone un autre.