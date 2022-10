Genève : Débit de l’Arve en forte hausse, pompiers sur le pont

Les accès à la rivière vont être fermés en raison des risques liés à sa crue. Sapeurs, police, et voirie sont mobilisés.

L’Arve et ses berges ont été placées sous surveillance ce dimanche matin. Le débit de la rivière monte de manière importante depuis quelques heures, passant de 50 m3/s durant la nuit à 440 m3/s à 10h30, alors que le seuil d’alerte, 490 m3/s, devrait être dépassé.

Troncs d’arbres charriés

En conséquence, les pompiers, en collaboration avec la police cantonale, interviennent préventivement, explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS): «Nous avons engagé des bateaux et des hommes à terre pour scruter les berges et éventuellement évacuer des personnes qui pourraient s’y trouver, comme des SDF, relate-t-il. Il y a notamment des troncs d’arbres qui descendent la rivière. Nous recommandons d’éviter la promenade au bord de l’Arve.»