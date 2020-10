Coronavirus en Suisse : Débordés, les traceurs de contacts ont perdu le contrôle

La stratégie du Conseil fédéral pour contenir l’épidémie a atteint ses limites dans certaines régions du pays. Mais face à la menace d’une deuxième vague, les autorités ne doivent en aucun cas renoncer au traçage des contacts, selon un spécialiste.

Face à l’explosion de cas de coronavirus en Suisse, le traçage des contacts n’est plus possible dans certaines de régions, alerte la «SonntagsZeitung». L’équipe de recherche des contacts de Zurich, par exemple, est tellement surchargée que le canton laisse aux personnes concernées le soin d’avertir elles-mêmes leurs contacts d’une possible contamination, a confirmé au journal une porte-parole du département cantonal de la santé. Le journal mentionne également plusieurs cas, où le traçage des contacts a échoué et où des personnes potentiellement infectées n’ont pas été alertées.