Alcool: Débriefer après une cuite, la solution du CHUV pour réduire les excès

Se réveiller aux urgences du CHUV après une soirée trop arrosée: voilà le signe clair que quelque chose est allé trop loin. «C’est un moment difficile pour la plupart des gens, quand ils réalisent qu’ils ont perdu le contrôle, qu’ils se sont laissé dépasser», témoigne Jacques Gaume, responsable de recherche en médecine des addictions. Or, les jeunes dans cette situation se sont multipliés depuis les années 2000. Pendant trois ans, avec le soutien du Fonds national suisse, son équipe a mis sur pied un projet pour accompagner ces réveils d’un entretien d’une demi-heure environ. Le but: comprendre comment on en est arrivé là, et aider les jeunes de 18 à 35 ans à trouver des solutions pour l’éviter.