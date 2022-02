Mexique : Début d’année sanglant pour la liberté de la presse

Cinq journalistes tués depuis le début 2022, contre sept pour toute l’année précédente. Au Mexique, les reporters qui enquêtent sur des affaires de corruption payent un lourd tribut.

Cinq journalistes assassinés en moins d’un mois et demi: l’année 2022 a débuté de manière sanglante pour la liberté de la presse au Mexique, une spirale de la violence nourrie par l’impunité. L’assassinat d’Heber Lopez Vazquez, 39 ans, directeur du site d’information Noticias Web, abattu jeudi dans l’État d’Oaxaca, porte désormais à cinq le nombre de journalistes tués depuis début 2022, contre sept pour l’ensemble de l’année 2021.

En janvier, quatre journalistes mexicains avaient déjà été tués: deux à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis, un dans l’État de Michoacan et un dans celui de Veracruz.

«Zéro impunité»

Le Mexique, qui compte 126 millions d’habitants et connaît une spirale de violences liées au narcotrafic, figure au 143e rang sur 180 dans le classement sur la liberté de la presse établi par RSF. Depuis le début des années 2000, 150 journalistes ont été assassinés dans le pays, selon l’organisation. Parmi eux, 29 l’ont été depuis le début du mandat du président de gauche, Andres Manuel Lopez Obrador, au pouvoir depuis 2018. «Ce sextennat se profile comme un des plus sanglants» pour la presse, déplore Balbina Flores.

«Au Mexique on tue les journalistes car cela ne coûte rien. Ceux qui courent le plus de risques, ce sont les journalistes avec leur plume, leur ordinateur, leur enregistreur, leur micro, et ceux qui courent le moins de risques, ce sont ceux qui appuient sur la gâchette», accuse Juan Vazquez, de l’association Articulo 19, qui défend la liberté de la presse.