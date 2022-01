Armée suisse – Début de l'école de recrues pour 11'200 jeunes

Comme l’an dernier, la pandémie affecte également cette année la rentrée de l’école de recrues. Ainsi, seuls près des deux tiers des 11’200 recrues attendues doivent se présenter ce lundi à la caserne. Le tiers restant les rejoindra dans un deuxième temps, plus précisément le 31 janvier prochain. Pour le moment, les recrues de cette deuxième tranche restent à la maison, où elles suivent un programme d’enseignement à distance et de sport. Un tiers des quelque 2500 cadres a également accompli en formation à distance la première des trois semaines du cours préparatoire.

Tests de dépistage

Les nouvelles recrues doivent respecter des mesures de protection et des règles de comportement spécifiques, indique l’armée dans un communiqué. Parmi les mesures préventives figurent notamment l’entrée au service échelonnée des militaires comme mentionné plus haut ainsi qu’un test de dépistage du Covid-19 à effectuer obligatoirement avant de se présenter à la caserne. Les personnes testées positives n’entrent pas au service et commencent également l’ER en formation à distance, si leur état de santé le permet.