Canton de Vaud : Début de la rénovation du bâtiment de la gare de Renens

L’assainissement énergétique de la gare de Renens ainsi que la création de locaux techniques supplémentaires en sous-sol sont également prévus.

Au tour du bâtiment de la gare de Renens d’être rénové. Les travaux ont débuté mardi et s’achèveront au printemps 2022 (archives):

Le bâtiment de la gare de Renens va bénéficier d’une cure de jouvence. Les travaux qui débutent mardi ont pour but de rénover les façades de l’édifice et de transformer ses volumes intérieurs: un nouveau centre de vente CFF plus convivial verra le jour, tout comme de nouveaux espaces pour la restauration.