Crise ukrainienne – Sergueï Lavrov n'attend pas «de percée» de la réunion de Genève

Juste avant la réunion Blinken-Lavrov, à Genève, la Russie a réclamé, vendredi, un retrait des troupes étrangères de l’Otan de deux pays membres, la Bulgarie et la Roumanie, dans le cadre d’un traité qu’elle réclame pour une désescalade de la crise ukrainienne. «Il n’y a pas d’ambiguïté», écrit le ministère russe des Affaires étrangères en réponse à une question écrite d’un média, «il s’agit du retrait des forces étrangères, des équipements et des armements, ainsi que d’autres mesures dans le but de revenir à la situation de 1997, dans les pays qui n’étaient pas alors membres de l’Otan.»