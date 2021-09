Theranos : Début de la sélection du jury dans le procès de la fondatrice

Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, est accusée de fraude et d’association de malfaiteurs pour un préjudice total dépassant les 700 millions de dollars.

Elle a lancé l’entreprise à 19 ans

L’entreprise prévoyait de produire à grande échelle des outils de diagnostic plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels, grâce à des méthodes censées permettre jusqu’à 200 analyses à partir de quelques gouttes de sang. Mais les machines n’ont jamais fonctionné. Et selon le parquet, l’ex-entrepreneuse a menti aux investisseurs, médecins et patients pour lever des fonds, plus de 700 millions de dollars en tout.