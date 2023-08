Onze morts à Wintzenheim (F): Début de l’enquête sur l’incendie meurtrier d’un gîte de vacances

Onze morts et deux étages qui partent en fumée . L’enquête qui démarre sur les causes de l’incendie de Wintzenheim, dans l’est de la France, va devoir expliquer comment les flammes ont pu prendre au piège les personnes en situation de handicap hébergées dans ce gîte de vacances. «Un embrasement généralisé». Les pompiers, arrivés en moins d’un quart d’heure, n’ont rien pu faire pour venir en aide aux vacanciers installés pour la nuit dans les étages du bâtiment.

«Feu couvant»

La justice a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, a annoncé la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. «On ne sait pas pourquoi ils ont été piégés» par les flammes, a-t-elle dit devant la presse. «L’origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé», a-t-elle précisé, sans qu’il ne soit possible «à ce stade» de déterminer «les causes de ce feu couvant». Selon les toutes premières constatations et compte tenu de la structure du bâtiment, «le bois a dû mettre quelques heures avant de s’embraser», a-t-elle indiqué.