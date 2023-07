Corée du Nord: Début de négociations «très délicates» autour du soldat Travis King 

«Des discussions ont débuté avec l’armée populaire coréenne via le mécanisme de l’accord d’armistice», a déclaré lundi, le chef adjoint du commandement de l’ONU, le général Andrew, Harrison lors d’un point de presse. Il faisait référence à l’accord ayant mis fin aux hostilités en 1953 après la guerre de Corée.

«Situation difficile et complexe»

«Notre première préoccupation est le bien-être du soldat King », a déclaré le général, soulignant que l’incident faisait toujours l’objet d’une «enquête». Le général Harrison a précisé que l’accord d’armistice prévoyait un mécanisme permettant au commandement de l’ONU de communiquer avec l’armée nord-coréenne. Mais il s’est refusé à donner plus de détails, invoquant la «nature très délicate de ces négociations». C’est une «situation difficile et complexe», a-t-il reconnu.

Frontière franchie «sans autorisation»

Travis King, soldat de deuxième classe engagé depuis 2021 âgé d’une vingtaine d’années, avait traversé le 18 juillet «volontairement et sans autorisation» la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, techniquement encore en état de guerre, à l’occasion d’une visite dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux pays. Située en Corée du Nord, la zone démilitarisée se visite. La zone est administrée par l’ONU, mais il faut s’inscrire plusieurs semaines à l’avance en fournissant un passeport.

Mais la zone de sécurité commune (Joint Security Area – JSA) dans la «DMZ» est fermée depuis l’incident. Et il est probable qu’elle le restera dans un avenir proche, selon le général Harrison, qui a souligné qu’elle ne pourra «jamais être une simple destination touristique».

Loin des siens

Emprisonné deux mois après une bagarre alcoolisée en discothèque et une altercation avec la police locale à Séoul, et tout juste libéré de prison le 10 juillet, il avait été escorté à l’aéroport pour rentrer aux Etats-Unis en vue d’une audience disciplinaire. Selon sa famille, le jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, souffrait d’être loin des siens et était très affecté par le décès d’un petit cousin.