Venezuela : Début de pourparlers entre gouvernement et opposition

Des représentants du gouvernement et de l’opposition du Venezuela se sont entendus vendredi soir à Mexico pour ouvrir des pourparlers afin de résoudre la crise économique et politique.

Le gouvernement vénézuélien et son opposition ont entamé vendredi soir à Mexico des nouvelles négociations dans l’espoir d’organiser une élection présidentielle et lever les sanctions qui pèsent sur leur pays. Un «mémorandum d’accord» a été signé par les deux parties.

L’objectif de ces pourparlers, qui font suite à l’échec des discussions à La Barbade en 2019 et en République dominicaine en 2018, est de mettre fin à la crise politique et économique aiguë qui mine le Venezuela. Les négociations se tiennent au musée national d’anthropologie de Mexico, sous la médiation de la Norvège et sous les auspices du gouvernement mexicain.