Hockey sur glace: Début de saison de NHL flamboyant pour Nico Hischier

Nico Hischier (23 ans), qui a amorcé sa sixième saison dans le championnat de NHL, connaît son début de campagne le plus productif. Auteur d’un but dans la victoire de New Jersey au Little Caesars Arena de Detroit contre les Red Wings dans la nuit de mardi à mercredi (2-6), le joueur de centre valaisan présente une fiche supérieure à un point collecté par rencontre (6 matches, 7 points dont 3 goals).