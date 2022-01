Suisse : Début de saison touristique meilleur que prévu

Malgré la pluie et le variant Omicron, les touristes européens sont revenus dans les stations et les Helvètes ont répondu présent, s’est réjoui mardi Suisse Tourisme.

Les touristes sont revenus profiter de la neige et des beautés des paysages suisses, comme ici au Gornergrat à Zermatt.

Le secteur du tourisme en Suisse a connu un début de saison plus positif qu’espéré malgré les craintes autour du variant Omicron et la pluie juste avant le Nouvel An, selon une première estimation de Suisse Tourisme publiée mardi.